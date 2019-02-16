16 Февраля 2019
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"Знатоки ж на букву эМ делают на всем бабосы". Шнуров написал стихотворение про конфликт Бера и Друзя

Музыкант Сергей Шнуров в своем аккаунте в Instagram опубликовал стихотворение, которое посвятил конфликту между главным редактором телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером и знатоком передачи "Что? Где? Когда?" Александром Друзем.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?" соответственно.

Есть компьютер айбиэм,
В нем ответы на вопросы,
Знатоки ж на букву эМ
Делают на всём бабосы.
А компьютер просто так,
Данные в себя грузя.
Оказался не простак
Бер и потопил Друзя.
Он подставу не одну
Замутил, и был таков,
Но и сам пошёл ко дну,
В клуб умнейших мудаков.
Можешь ты все знать ответы,
На вопросы у Диброва,
Но при том, да и при этом,
Человеком быть херовым.

Напомним, ранее Бер обвинил Друзя в попытке подкупа: якобы, знаток предлагал редактору передать ему вопросы и ответы, которые Александру и его напарнику будут задавать во время съемок. Таким образом можно было бы выиграть 3 млн руб. (до вычета налогов) и разделить сумму на троих. Бер заявил, что передал ответы, но в ходе передачи часть вопросов были заменены. В итоге Друзь и его коллега все равно дошли до последнего вопроса, но на него не ответили и остались с "несгораемой суммой" в 200 тыс. руб. Друзь же заявил, что дело обстоит с точностью до наоборот: якобы, именно Бер предлагал ему заранее узнать вопросы и ответы и потом поделиться выигрышем.

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"Знатоки ж на букву эМ делают на всем бабосы". Шнуров написал стихотворение про конфликт Бера и Друзя

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Теги: Илья Бер, Александр Друзь, конфликт, Сергей Шнуров, стих



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.02.2019 11:38 Мск Первый канал отстранил Друзя и Бера от передач "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?"

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