"Знатоки ж на букву эМ делают на всем бабосы". Шнуров написал стихотворение про конфликт Бера и Друзя

Музыкант Сергей Шнуров в своем аккаунте в Instagram опубликовал стихотворение, которое посвятил конфликту между главным редактором телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером и знатоком передачи "Что? Где? Когда?" Александром Друзем.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?" соответственно.

Есть компьютер айбиэм,

В нем ответы на вопросы,

Знатоки ж на букву эМ

Делают на всём бабосы.

А компьютер просто так,

Данные в себя грузя.

Оказался не простак

Бер и потопил Друзя.

Он подставу не одну

Замутил, и был таков,

Но и сам пошёл ко дну,

В клуб умнейших мудаков.

Можешь ты все знать ответы,

На вопросы у Диброва,

Но при том, да и при этом,

Человеком быть херовым.

Напомним, ранее Бер обвинил Друзя в попытке подкупа: якобы, знаток предлагал редактору передать ему вопросы и ответы, которые Александру и его напарнику будут задавать во время съемок. Таким образом можно было бы выиграть 3 млн руб. (до вычета налогов) и разделить сумму на троих. Бер заявил, что передал ответы, но в ходе передачи часть вопросов были заменены. В итоге Друзь и его коллега все равно дошли до последнего вопроса, но на него не ответили и остались с "несгораемой суммой" в 200 тыс. руб. Друзь же заявил, что дело обстоит с точностью до наоборот: якобы, именно Бер предлагал ему заранее узнать вопросы и ответы и потом поделиться выигрышем.