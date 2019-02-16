16 Февраля 2019
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"Сергей - ты легенда". Митрион извинился перед Харитоновым за запрещенный удар

Мэтт Митрион извинился перед россиянином Сергеем Харитоновым за удар в пах во время турнира Bellator 215, который прошел в США.

"Сергей, ты легенда. Не могу поверить, что это произошло. Чувствую себя просто ужасно", - заявил боец в видеообращении в Instagram.

Митрион отметил, что ударил случайно.

Как ранее сообщало Накануне.RU, поединок Харитонова и Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся из-за того, что американец использовал запрещенный прием - удар в пах.

Мэтт Митрион(2019)|Фото:instagram.com

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"Сергей - ты легенда". Митрион извинился перед Харитоновым за запрещенный удар

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Теги: Мэтт Митрион, Сергей Харитонов, бой, поединок, удар, пах, ММА



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.02.2019 09:50 Мск Поединок Харитонова и Митриона признан несостоявшимся
Ранее 16.02.2019 07:42 Мск Бой Митрион – Харитонов завершился на первых секундах из-за запрещенного удара американца

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