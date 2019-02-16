"Сергей - ты легенда". Митрион извинился перед Харитоновым за запрещенный удар

Мэтт Митрион извинился перед россиянином Сергеем Харитоновым за удар в пах во время турнира Bellator 215, который прошел в США.

"Сергей, ты легенда. Не могу поверить, что это произошло. Чувствую себя просто ужасно", - заявил боец в видеообращении в Instagram.

Митрион отметил, что ударил случайно.

Как ранее сообщало Накануне.RU, поединок Харитонова и Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся из-за того, что американец использовал запрещенный прием - удар в пах.