Названы самые безопасные в мире автомобили

16 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России За рубежом

Названы самые безопасные в мире автомобили

Составлен рейтинг самых безопасных в мире автомобилей 2019 года. Эксперты Euro NCAP разделили машины на классы - семейные авто небольшого размера, семейные авто большого размера и кроссоверы.

Сообщается, что рейтинг был составлен исходя из данных краш-тестов.

Категория "Небольшой семейный автомобиль":

1 место - Mercedes-Benz A-Class, обеспечивающий 96%-ную безопасность для находящихся внутри людей при любой аварии;

2 место - обновленный Ford Focus;

3 место - Nissan Leaf.

Категория "Большой семейный автомобиль":

1 место - Audi A6;

2 место - Mazda 6;

3 место - Volvo V60.

Категория "Кроссоверы и внедорожники":

1 место - BMW X5, он обеспечивает 89% безопасности для взрослых пассажиров и 86% безопасности для детей;

2 место - Volkswagen Touareg;

3 место - Jaguar I-Pace.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Названы самые безопасные в мире автомобили

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Mercedes-Benz A-Class, Ford Focus, Nissan Leaf, Audi A6, Mazda 6, Volvo V60, BMW X5, Volkswagen Touareg, Jaguar I-Pace, автомобили, безопасность, рейтинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 29624

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети