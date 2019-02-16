Названы самые безопасные в мире автомобили

Составлен рейтинг самых безопасных в мире автомобилей 2019 года. Эксперты Euro NCAP разделили машины на классы - семейные авто небольшого размера, семейные авто большого размера и кроссоверы.

Сообщается, что рейтинг был составлен исходя из данных краш-тестов.

Категория "Небольшой семейный автомобиль":

1 место - Mercedes-Benz A-Class, обеспечивающий 96%-ную безопасность для находящихся внутри людей при любой аварии;

2 место - обновленный Ford Focus;

3 место - Nissan Leaf.

Категория "Большой семейный автомобиль":

1 место - Audi A6;

2 место - Mazda 6;

3 место - Volvo V60.

Категория "Кроссоверы и внедорожники":

1 место - BMW X5, он обеспечивает 89% безопасности для взрослых пассажиров и 86% безопасности для детей;

2 место - Volkswagen Touareg;

3 место - Jaguar I-Pace.