Поединок Харитонова и Митриона признан несостоявшимся
Поединок российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова и Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся из-за того, что американец использовал запрещенный прием, говорится в официальном сообщении организаторов турнира.
Как ранее сообщало Накануне.RU, сегодня в США в главном бою турнира встречались тяжеловесы - американец Мэтт Митрион и россиянин Сергей Харитонов. Поединок завершился очень быстро из-за запрещенного удара Митриона в пах российскому бойцу.
Харитонов упал на настил и лежал так несколько минут, корчась от боли. Продолжить он уже не смог, поединок был остановлен.
Сразу после этого американец заявил судье, что нанес удар не специально.