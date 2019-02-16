Поединок Харитонова и Митриона признан несостоявшимся

Поединок российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова и Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся из-за того, что американец использовал запрещенный прием, говорится в официальном сообщении организаторов турнира.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сегодня в США в главном бою турнира встречались тяжеловесы - американец Мэтт Митрион и россиянин Сергей Харитонов. Поединок завершился очень быстро из-за запрещенного удара Митриона в пах российскому бойцу.

Харитонов упал на настил и лежал так несколько минут, корчась от боли. Продолжить он уже не смог, поединок был остановлен.

Сразу после этого американец заявил судье, что нанес удар не специально.