16 Февраля 2019
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Поединок Харитонова и Митриона признан несостоявшимся

Поединок российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова и Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся из-за того, что американец использовал запрещенный прием, говорится в официальном сообщении организаторов турнира.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сегодня в США в главном бою турнира встречались тяжеловесы - американец Мэтт Митрион и россиянин Сергей Харитонов. Поединок завершился очень быстро из-за запрещенного удара Митриона в пах российскому бойцу.

Харитонов упал на настил и лежал так несколько минут, корчась от боли. Продолжить он уже не смог, поединок был остановлен.

Сразу после этого американец заявил судье, что нанес удар не специально.

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Поединок Харитонова и Митриона признан несостоявшимся

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Теги: Мэтт Митрион, Сергей Харитонов, бой, поединок, удар, пах, ММА



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Ранее 16.02.2019 07:42 Мск Бой Митрион – Харитонов завершился на первых секундах из-за запрещенного удара американца

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