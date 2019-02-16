Опубликованы кадры испытаний новейшего российского экспортного танка Т-90МС

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний новейшего российского танка Т-90МС.

Сообщается, что данный образец будет экспортным.

На видеокадрах машина демонстрирует отличные показатели скорости и маневренности, стреляет в движении, показана и работа экипажа.

В сюжете говорится, что новый Т-90МС оснащен модульной динамической защитой третьего поколения, которая обеспечивает всесторонную защиту от современных средств поражения.

Масса нового танка не превышает 50 тонн. Машина может стрелять управляемой ракетой и осколочно-фугасными снарядами с дистанционным подрывом.