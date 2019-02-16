ВСУ ночью обстреляли жилые дома в Горловке

Глава Горловки добавил, что обстрелы мирных кварталов украинскими силовиками продолжаются уже неделю, ранее пострадали два человека.

"Ночной обстрел Бессарабки. Конармейская, 20, - прилет в угол дома. Повреждено остекление в домах 11, 13, 18, 20. Перебита ЛЭП", - написал Приходько.

Он отметил, что минометным огнем повреждены 4 дома, а также уничтожена линия электропередач.





