16 Февраля 2019
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Россия

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Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

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Политика Украина

На Украине заявили о добыче собственного газа и поставке его в страны Европы

Украина сама может добывать на своей территории газ и поставлять его в страны Европы - такое мнение в соцсети высказал лепутат Верховной рады Сергей Тарута.

Он отметил, что Киев может перестать быть для ЕС проблемой, а стать решением этой проблемы.

"Евросоюз и США расходятся в оценке проекта "Северный поток-2". ЕС рассматривает строительство газопровода с точки зрения экономического прагматизма и выгоды, а Вашингтон - с точки зрения именно безопасности", - отметил депутат.

Тарута также высказал предположение, что Украина способна заменить Россию на газовом мировом рынке.

Как ранее сообщало Накануне.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Пётр Порошенко сам делает всё для уничтожения всех экономических связей между Москвой и Киевом.

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На Украине заявили о добыче собственного газа и поставке его в страны Европы

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Теги: Сергей Тарута, газ, Украина, депутат, Евросоюз



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