Бой Митрион – Харитонов завершился на первых секундах из-за запрещенного удара американца
Сегодня в США прошел турнир Bellator 215, в главном бою которого встречались тяжеловесы – американец Мэтт Митрион и россиянин Сергей Харитонов. Поединок завершился, толком не начавшись, передает корреспондент Накануне.RU.
На первых же секундах Митрион нанес Харитонову запрещенный сильный удар ногой в пах. Российский боец упал на настил и лежал так несколько минут, корчась от боли. Продолжить он уже не смог, и поединок был остановлен.
🥜#Bellator215 pic.twitter.com/nZRwPgIzdw— Bellator MMA (@BellatorMMA) 16 февраля 2019 г.
Сразу после этого американец заявил судье, что нанес удар не специально. Теперь, скорее всего, бой будет признан несостоявшимся.
Напомним, в 2017 году Мэтт Митрион победил нокаутом другого российского бойца – Федора Емельяненко.