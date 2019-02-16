Бой Митрион – Харитонов завершился на первых секундах из-за запрещенного удара американца

Сегодня в США прошел турнир Bellator 215, в главном бою которого встречались тяжеловесы – американец Мэтт Митрион и россиянин Сергей Харитонов. Поединок завершился, толком не начавшись, передает корреспондент Накануне.RU.

На первых же секундах Митрион нанес Харитонову запрещенный сильный удар ногой в пах. Российский боец упал на настил и лежал так несколько минут, корчась от боли. Продолжить он уже не смог, и поединок был остановлен.

Сразу после этого американец заявил судье, что нанес удар не специально. Теперь, скорее всего, бой будет признан несостоявшимся.

Напомним, в 2017 году Мэтт Митрион победил нокаутом другого российского бойца – Федора Емельяненко.