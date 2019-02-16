16 Февраля 2019
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«Радио Свобода» получит коллективный иск от производителей и поставщиков питания в Москве.

Ассоциация предприятий социального питания собирается подать в суд на «Радио Свобода», передает корреспондент Накануне.RU.  В организацию обратились свыше 50 производителей и поставщиков. Коллективный иск связан с публикацией в СМИ статьи о заражении детей кишечной инфекцией, занесенной с некачественными продуктами.

Напомним, ранее юрист ФБК Любовь Соболь обвинила комбинат питания «Конкорд», принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину, в распространении ротавируса среди столичных дошкольников. Так называемое «расследование» вышло уже после декабрьской проверки Роспотребнадзора, показавшей, что разносчиком инфекции была продукция молокозавода из Липецкой области.

конкорд, пикет(2019)|Фото:ФАН

Обратившиеся в СРО уверены, что публикация на «Радио Свобода» преследовала две цели: дискредитировать рынок детского питания в Москве и сформировать негативный образ российского бизнеса. После того, как работа юристов с исковыми требованиями будет завершена, соответствующее заявление появится на сайте СРО.

Напомним, Любовь Соболь, обвинявшая «Конкорд», дважды отказалась от посещения комбината. Ее лично приглашал владелец предприятия Евгений Пригожин. 12 февраля на производстве в Люберцах он провел экскурсию для родителей переболевших ребят. Пригожин лично продемонстрировал весь технологический цикл от зала приемки до упаковки продуктов. Родители смогли убедиться в качестве еды. Материалы по итогам экскурсии передали Любови Соболь, однако та пока никак не отреагировала.

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«Радио Свобода» получит коллективный иск от производителей и поставщиков питания в Москве.

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Теги: радио свободы, производители детского питания, евгенй пригожин, комбинат конкорд



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