15 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО

В Рузе ведётся проверка по факту оставления ребёнка на улице воспитателем детсада

В подмосковной Рузе организовано проведение доследственной проверки по сообщению об оставлении воспитателем детского сада ребёнка на морозе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации СМИ, 16 февраля воспитатель учреждения забыла забрать пятилетнюю девочку с прогулки, в результате чего она провела на морозе почти час, а затем самостоятельно покинула территорию детсада. Ребёнок был обнаружен случайной прохожей на детской площадке недалеко от дома.

В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. Планируется опрос сотрудников учреждения. По результатам проведённых мероприятий будет принято процессуальное решение.

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В Рузе ведётся проверка по факту оставления ребёнка на улице воспитателем детсада

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Теги: СКР, Руза, детский сад, ребёнок



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