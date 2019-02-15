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Общество

Зампредседателя Иркутского облсуда предъявлено обвинение в получении взятки

Против зампредседателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, в 2017 году обвиняемый через посредника получил две взятки на общую сумму 200 тыс. рублей в обмен на вынесение им два постановления об отмене вердиктов нижестоящих судов и прекращении производств по делам об административных правонарушениях, касающихся вождения транспорта в нетрезвом виде и отказа от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Новокрещенову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, и в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.

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Зампредседателя Иркутского облсуда предъявлено обвинение в получении взятки

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Теги: СКР, Иркутск, Иркутский облсуд, Николай Новокрещенов, взятка



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