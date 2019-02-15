В Ингушетии расследуется дело о злоупотреблении в отношении должностных лиц территориального ФОМС

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данном СК, в 2016-2018 годах обвиняемые использовали свои служебные полномочия вопреки интересам службы, что привело к неправомерному (фиктивному) снижению на более чем 50 тысяч застрахованного количества неработающих граждан, проживающих на территории республики, а также к необоснованному повышению расходов бюджета Федерального ФОМС на несуществующее количество работающего населения региона на сумму более 600 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование продолжается.