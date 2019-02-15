В Ингушетии расследуется дело о злоупотреблении в отношении должностных лиц территориального ФОМС

15 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Северо-Кавказский ФО

В Ингушетии расследуется дело о злоупотреблении в отношении должностных лиц территориального ФОМС

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данном СК, в 2016-2018 годах обвиняемые использовали свои служебные полномочия вопреки интересам службы, что привело к неправомерному (фиктивному) снижению на более чем 50 тысяч застрахованного количества неработающих граждан, проживающих на территории республики, а также к необоснованному повышению расходов бюджета Федерального ФОМС на несуществующее количество работающего населения региона на сумму более 600 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование продолжается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Ингушетии расследуется дело о злоупотреблении в отношении должностных лиц территориального ФОМС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СКР, Ингушетия, злоупотребление, ФОМС, страхование, медицинское страхование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 7105

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети