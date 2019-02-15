Суд в Москве перенес рассмотрение дела о выселении многодетной матери из подведомственного Минобороны общежития

15 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО

Суд в Москве перенес рассмотрение дела о выселении многодетной матери из подведомственного Минобороны общежития

Хамовнический суд Москвы перенес рассмотрение дела о выселении многодетной матери Светланы Климовой из общежития, подведомственного Минобороны РФ. Об этом Накануне.RU сообщил глава "Партии ветеранов России" Ильдар Резяпов.

Климова и четверо ее несовершеннолетних детей являются ответчиками по иску "Центральное территориального управления имущественных отношений" Минобороны России, которое требует выселить их из жилого помещения.

Напомним, Накануне.RU уже писало о ситуации вокруг общежития на Большой Пироговской улице в Москве, жителей которого без предоставления альтернативной жилплощади принудительно выселяют из-за аварийности здания. На улице рискуют оказаться 54 семьи военных, проработавших более 10 лет в ведомстве.

общежитие, выселение, большая пироговская(2019)|Фото: https://www.youtube.com

"Судья Фокеева решение не приняла, перенесли рассмотрение дела на 11 марта", - рассказал Резяпов.

Он также отметил, что семья Климовой проживает на территории общежития с 2004 года. Как сообщается, она является действующим гражданской служащей Минобороны.

"На сегодняшний день наша задача просить отсрочку выселения, чтобы оспаривать данное решение", - добавил Резяпов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд в Москве перенес рассмотрение дела о выселении многодетной матери из подведомственного Минобороны общежития

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: общежитие, выселение, большая пироговская, москва, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.02.2019 11:53 Мск "Снимают двери, людей выпроваживают". В Москве выселяют жильцов общежития Минобороны

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 7106

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети