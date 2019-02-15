Суд в Москве перенес рассмотрение дела о выселении многодетной матери из подведомственного Минобороны общежития

Хамовнический суд Москвы перенес рассмотрение дела о выселении многодетной матери Светланы Климовой из общежития, подведомственного Минобороны РФ. Об этом Накануне.RU сообщил глава "Партии ветеранов России" Ильдар Резяпов.

Климова и четверо ее несовершеннолетних детей являются ответчиками по иску "Центральное территориального управления имущественных отношений" Минобороны России, которое требует выселить их из жилого помещения.

Напомним, Накануне.RU уже писало о ситуации вокруг общежития на Большой Пироговской улице в Москве, жителей которого без предоставления альтернативной жилплощади принудительно выселяют из-за аварийности здания. На улице рискуют оказаться 54 семьи военных, проработавших более 10 лет в ведомстве.

"Судья Фокеева решение не приняла, перенесли рассмотрение дела на 11 марта", - рассказал Резяпов.

Он также отметил, что семья Климовой проживает на территории общежития с 2004 года. Как сообщается, она является действующим гражданской служащей Минобороны.

"На сегодняшний день наша задача просить отсрочку выселения, чтобы оспаривать данное решение", - добавил Резяпов.