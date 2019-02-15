15 Февраля 2019
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Общество Приволжский ФО

Протоиерея Владимира Головина лишили священного сана

Суд Чистопольской епархии принял решение об извержении из сана протоиерея Владимира Головина. Об этом сообщается на епархиальном сайте.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре прошлого года священнику запретили вести проповедническую деятельность по причине её "несоответствия Священному преданию", а также проводить встречи с паломниками и практики "духовного лечения", выступать на любых интернет-ресурсах, в печатных СМИ, на теле-, видео- и радиоканалах. Претензии епархиального священноначалия были связаны с созданием "альтернативных сайтов" с целью продвижения "молитвы по соглашению с Болгаром" и "духовного лечения".

По информации пресс-службы Чистопольской епархии, вместе с протоиереем Владимиром низложению подвергся также его сын священник Анастасий.

"Определением моим решение Епархиального суда Чистопольской епархии РПЦ МП от 14 февраля 2019 года <...> об извержении из сана протоиерея Анастасия Владимировича Головина утверждаю", — говорится в сообщении.

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Протоиерея Владимира Головина лишили священного сана

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Теги: Владимир Головин, священник, протоиерей, РПЦ, сан, лишение сана



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