Протоиерея Владимира Головина лишили священного сана

Суд Чистопольской епархии принял решение об извержении из сана протоиерея Владимира Головина. Об этом сообщается на епархиальном сайте.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре прошлого года священнику запретили вести проповедническую деятельность по причине её "несоответствия Священному преданию", а также проводить встречи с паломниками и практики "духовного лечения", выступать на любых интернет-ресурсах, в печатных СМИ, на теле-, видео- и радиоканалах. Претензии епархиального священноначалия были связаны с созданием "альтернативных сайтов" с целью продвижения "молитвы по соглашению с Болгаром" и "духовного лечения".

По информации пресс-службы Чистопольской епархии, вместе с протоиереем Владимиром низложению подвергся также его сын священник Анастасий.

"Определением моим решение Епархиального суда Чистопольской епархии РПЦ МП от 14 февраля 2019 года <...> об извержении из сана протоиерея Анастасия Владимировича Головина утверждаю", — говорится в сообщении.