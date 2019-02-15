15 Февраля 2019
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"Ивантеевского стрелка" приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии

Подростка, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения. Об этом сообщили в Мособлсуде, передает МИА "Россия сегодня".

Ивантеевский суд Подмосковья рассматривал дело школьника в закрытом режиме.

Отбывать наказание "ивантеевский стрелок" будет в воспитательной колонии. "Также частично удовлетворен иск потерпевших на сумму более 2 миллионов рублей", - сказали в суде.

Как сообщало Накануне.RU, 15-летний ученик 9 класса осенью 2017 года во время урока информатики напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате возникшей паники несколько детей получили травмы, выпрыгнув из окна. 

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"Ивантеевского стрелка" приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии

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Теги: ивантеевский стрелок, школа, подмосковье, стрельба, СК



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