15 Февраля 2019
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"Парковку убрать, а деревья не трогать": екатеринбуржцы обсудили будущее сквера на Белинского

Жители Екатеринбурга сегодня обсудили варианты благоустройства сквера, который находится по улице Белинского между Куйбышева и Декабристов. Архитектурная академия РОК представила горожанам две концепции, которые, в целом , получили одобрение горожан, передает корреспондент Накануне.RU.

Главными проблемами этой территории архитекторы называют полное огорождение сквера забором, а также они отметили большую шумовую нагрузку и парковку на Белинского-Куйбышева, которую, по их мнению, необходимо убрать. В качестве нового места для парковки рассматривается вариант подземного паркинга. А также огородить территорию от шума хотят с помощью "зеленого" забора.

Екатеринбург, благоустройство сквера на Белинского, аллея УрФУ, общественные обсуждения(2019)|Фото: Накануне.RU

В основу второй концепции авторы взяли реку, разместив все зоны вдоль нее.

Архитекторы также обратили внимание на деревья, которые были высажены на аллее в честь студентов УрФУ, вернувшихся с войны. Деревья вырубать не будут, заверили архитекторы.

Екатеринбург, благоустройство сквера на Белинского, аллея УрФУ, общественные обсуждения(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что в конце 2018 года городская комиссия по топонимике решила назвать эту аллею именем поэта, автора текстов песен группы "Наутилус Помпилиус" Ильи Кормильцева. На слушаниях сегодня прозвучал вопрос из зала, будет ли имя Кормильцева как-то обозначено при реконструкции сквера? Однако предложенные концепции этого не предусматривают, но архитекторы готовы рассмотреть этот вариант, если жители поддержат такое предложение. Как заявил один из участников, эту часть аллеи нужно исключить из плана проектировки до того момента, пока не будет точно известно о наименовании сквера. В дальнейшем жители города хотели бы видеть в сквере памятники, отражающие историю этого места.

Довольно бурно горожане обсуждали установку стационарного туалета. По мнению многих, туалет необходим, так как сквер пользуется популярностью среди жителей.

"Зачем очередные торговые точки и где туалет?", — задала вопрос одна из участников слушаний.

На что архитекторы ответили, что пока это не предусмотрено, однако предложение внесут в проект, если одобрит администрация.

На счёт детских площадок, горожане тоже высказались неодобрительно, заявив, что рядом со сквером находится проезжая часть, что для детей будет небезопасно.

Также прозвучали предложения — поднять уровень тротуаров, чтобы не скапливалась грязь, увеличить освещение,

Теперь архитекторы студии РОК будут дорабатывать концепции, исходя из полученных замечаний, и позднее представят на обозрение общественности уже готовый проект по реконструкции сквера.

Екатеринбург, благоустройство сквера на Белинского, аллея УрФУ, общественные обсуждения(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Парковку убрать, а деревья не трогать": екатеринбуржцы обсудили будущее сквера на Белинского

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Теги: Екатеринбург, сквер, аллея, парковка, УрФУ, слушания



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Ранее 11.02.2019 08:04 Мск Жителей Екатеринбурга зовут обсудить благоустройство сквера возле УрФУ

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