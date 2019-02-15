Автомобиль бизнес-класса, креветки и мурманский лосось: Татарстан потратит на участие в выставке "За честные закупки" 14 миллионов

На участие в выставке "Госзаказ – За честные выборы" Республика Татарстан намерена потратить 14 млн руб. Больше всего денег уйдет на аренду площадки для двухэтажного выставочного стенда в презентационной зоне мероприятия, оснащение его мебелью и питание для гостей, включающее закуски из ростбифа, креветок и мурманского лосося. Тендер на проведение электронного аукциона размещен на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Выставка "Госзаказ – За честные закупки" пройдет 3-5 апреля в Москве, на площадке ВДНХ.

Общая стоимость организации выставки Республики Татарстан оценивается государственным комитетом в 14 млн руб.

Самая дорогая статья расходов – 10,2 млн руб. – производство двухэтажного выставочного стенда с зонами, аренда оборудования и мебели.

Республиканские власти планируют арендовать площадку 125-135 кв. м за 2,4 млн руб. По техзаданию, она должна быть расположена максимально близко к центральной, презентационной зоне мероприятия.

"Для всеобъемлющего раскрытия тематической направленности экспозиции обязательно использование современных средств визуализации и мультимедиа технологий: мультимедийные тач-скрины, плазменные экраны, компьютеры, светодиодные экраны", - говорится в документах к закупке.

На организацию питания заложено 436 тыс. руб. Этих денег должно хватить, чтобы накормить 120 человек в течение трех дней.

Угощения у стенда Татарстана – на любой вкус: профитроли с индейкой, брускетты с тар-тар из овощей и тигровыми креветками, ростбиф с перцем, филе мурманского лосося, пирожное Роше, "Анна Павлова" и восточные сладости – пахлава, рахат-лукум, щербет, нуга, чак-чак.

В подарок партнерам госкомитет Татарстана готовит наборы из чая, джема и цветочного меда общей стоимостью 335 тыс. руб.

Требования к классу авиаперелета и отелю невысокие: эконом-класс и три звезды, а вот передвигаться по Москве делегация Татарстана планирует только на автомобиле бизнес-класса.

Напомним, что глава Татарстана "выпал" из тройки лидеров в новом рейтинге влиятельности губернаторов. На падение, по оценке аналитиков АПЭК, повлияло решение о сокращении доли доходов, остающихся в консолидированном бюджете республики.

В 2017 году глава Татарстана прокомментировал наличие разногласий с федеральным центром. По его словам, "это нормальный процесс, так всегда было и будет". При этом Минниханов отмечал огромную поддержку "лично президента" и правительства.