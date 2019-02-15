15 Февраля 2019
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В Губкинском вынесли обвинительный приговор уклонисту от воинской службы

Суд Губкинского признал виновным местного жителя, обвинённого в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от неё. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Установлено, что в марте 2009 года юноша был поставлен на учёт в местном военкомате, был признан годным к военной службе и имел отсрочку от её прохождения до 2015 года, однако, получив в сентябре 2016 года повестку о явке для прохождения призывных мероприятий, не явился в военкомат.

В период осеннего призыва 2017 года обвиняемый вновь получил повестку, однако также проигнорировал её, не имея на то уважительных причин.

Аналогичным образом молодой человек уклонился от призыва и в октябре 2018 года, в связи с чем против него было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый в ходе судебного заседания признал себя виновным в полном объёме.

Суд приговорил юношу к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

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В Губкинском вынесли обвинительный приговор уклонисту от воинской службы

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Теги: Губкинский, призыв, уклонист, армия



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