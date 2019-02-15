Гордеев и Кобылкин выдвинуты в состав совета директоров Росгеологии

В состав совета директоров Росгеологии выдвинуты кандидатуры вице-премьера Алексея Гордеева и главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. Соответствующее распоряжение со списком кандидатов опубликовано на официальном портале правовой информации.

Всего в списке семь человек. Помимо указанных чиновников в совет также рекомендованы замминистра финансов Андрей Иванов, президент Государственного геологического музея имени Вернадского РАН Юрий Малышев, глава Росгеологии Роман Панов, спецпредставитель Росатома по развитию ядерных технологий в странах Африки Владимир Стржалковский и заместитель председателя правления "Газпрома" Сергей Хомяков.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Минприроды заявили, что проверят деятельность Росгеологии. Это решение принято после обнародования видеозаписи, на которой запечатлен уже бывший замглавы ведомства Руслан Горринг, откровенничающий с партнерами по компьютерной игре.