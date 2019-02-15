Лукашенко: Интеграция России и Белоруссии зависит от народов обеих стран

Минск готов идти на интеграцию с Москвой настолько, насколько к этому готовы народы обеих стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Слушайте, мы и завтра можем объединиться вдвоём, у нас проблем нет, — передаёт его слова "РИА Новости". — Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это — вопрос".

При этом белорусский лидер отметил, что Москва и Минск исходят "из того, что сегодня есть два государства", и подчеркнул "святость" суверенитета обеих стран.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Лукашенко находится в России с официальным визитом третий день. В среду он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с участием российской и белорусской делегаций.