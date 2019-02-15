15 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО

После обнаружения тела солдата-срочника на полигоне в Воронежской области возбуждено дело об убийстве

После обнаружения тела солдата-срочника на полигоне в Воронежской области возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили Накануне.RU в военном следственном отделе СКР.

Тело солдата, служившего в войсковой части 91711, со следами насильственной смерти было обнаружено 10 февраля.

"В настоящее время в полном объеме проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в пресс-службе Западного военного округа информировали, что на теле погибшего срочника не обнаружены признаки насильственной смерти.

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После обнаружения тела солдата-срочника на полигоне в Воронежской области возбуждено дело об убийстве

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Теги: солдат, срочник, гибель, Воронежская область, СКР



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Ранее 15.02.2019 10:46 Мск На полигоне в Воронежской области обнаружено тело солдата-срочника

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