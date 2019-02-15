После обнаружения тела солдата-срочника на полигоне в Воронежской области возбуждено дело об убийстве

После обнаружения тела солдата-срочника на полигоне в Воронежской области возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили Накануне.RU в военном следственном отделе СКР.

Тело солдата, служившего в войсковой части 91711, со следами насильственной смерти было обнаружено 10 февраля.

"В настоящее время в полном объеме проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в пресс-службе Западного военного округа информировали, что на теле погибшего срочника не обнаружены признаки насильственной смерти.