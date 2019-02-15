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Администрация новгородского "молодого технократа" умалчивает об увольнениях медработников

В Новогородской области не закрываются и не планируются к закрытию медицинские организации, заверили в администрации губернатора. Региональные власти меняют режим работы пяти больниц "для повышения качества медицинской помощи", говорится в ответе управления информационной политики администрации губернатора на запрос Накануне.RU. При этом сокращения персонала в ходе закрытия круглосуточных стационаров и присоединения одних больниц к другим команда "молодого технократа" Андрея Никитина не комментирует. Уже с 1 марта 14 сотрудников Мошенской центральной больницы, среди которых три пенсионера и инвалид, лишатся работы, о чем свидетельствует попавший в распоряжение Накануне.RU документ.
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Из информационного письма - "Сведения о высвобождаемых работниках" - следует, что 14 сотрудников Мошенской ЦРБ сократят с 1 марта 2019 г. Без работы останутся два стоматолога, зубной техник, фармацевт, фельдшер, кастелянша, три санитарки, бухгалтер, программист, секретарь, экономист и контрактный управляющий. Среди них три пенсионера (фельдшер, фармацевт и стоматолог) и один инвалид третьей группы (бухгалтер).

Работники получили уведомления о сокращении, подписанные исполняющим обязанности главного врача больницы Мунаевым.

"В связи с реорганизацией ГОБУЗ "Мошенская ЦРБ" в форме слияния с ГОБУЗ "Боровичская ЦРБ" и проводимыми организационно-штатными мероприятиями, занимаемая вами должность будет сокращена с 1 марта 2019 г. В течение срока предупреждения об увольнении вам будут направляться предложения о возможном переводе на другие подходящие вам вакантные должности (при их наличии). На дату выдачи уведомления вакантных должностей нет", – говорится в документе.

оптимизация здравоохранения, сокращения работников, Новгородская область(2019)|Фото: анонимный источник

оптимизация здравоохранения, сокращения работников, Новгородская область(2019)|Фото: анонимный источник

Действительно ли 14 сотрудников Мошенской ЦРБ лишатся работы и будет ли им предложены варианты трудоустройства, неизвестно - в администрации губернатора проигнорировали вопрос в информационном запросе Накануне.RU от 6 февраля.

Ответ от управления информационной политики губернатора Новгородской области пришел сегодня, спустя девять дней. В нем нет ни слова об увольнении работников больницы.

"С 1 марта 2019 г. произойдет объединение Боровичской и Мошенской ЦРБ. Еще раз отметим, что в селе Мошенское больница не будет закрыта. Продолжат работать поликлиника, 14 коек дневного стационара. В результате изменения работы стационара расширятся возможности получения консультаций узких специалистов в Боровичах, будут организованы выезды врачебных бригад Боровичской ЦРБ в село Мошенское. В сентябре 2019 г. для Мошенского района запланировано приобретение передвижного медицинского комплекса", - говорится в ответе на запрос, подписанном заместителем начальника управления информационной политики администрации губернатора Новгородской области Иваном Сизовым.

Мошенское, митинг в Новгородской области(2019)|Фото: Коммунистическая партия Коммунисты России

Напомним, в начале февраля жители Новгородской области вышли на митинги против закрытия отделений центральных районных больниц (ЦРБ), круглосуточных стационаров и сокращения медперсонала. Акции протеста прошли в селе Мошенском и рабочих поселках Парфино и Шимске.

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Администрация новгородского "молодого технократа" умалчивает об увольнениях медработников

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Теги: новгородская область, сокращения, ликвидация больниц, оптимизация, реформа здравоохранение, закрытие стационаров



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