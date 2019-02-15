Несколько сотрудников "Ковылкинского электромеханического завода" подозреваются в получении крупной взятки

В Мордовии сотрудники "Ковылкинского электромеханического завода" и двое сотрудников военного представительства Минобороны подозреваются в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Следствие полагает, что с января 2015 по сентябрь 2018 года подозреваемые за обеспечение заключения договоров с коммерческими организациями получили от их фактического руководителя взятку в размере не менее 20 млн рублей. "Незаконное денежное вознаграждение перечислялось на банковскую карту и затем распределялось между членами организованной группы", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Одновременно возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении еще одного сотрудника завода. За аналогичные услуги он получил от предпринимателя взятку в размере не менее 190 тыс. руб.