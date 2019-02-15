Несколько сотрудников "Ковылкинского электромеханического завода" подозреваются в получении крупной взятки

15 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Приволжский ФО

Несколько сотрудников "Ковылкинского электромеханического завода" подозреваются в получении крупной взятки

В Мордовии сотрудники "Ковылкинского электромеханического завода" и двое сотрудников военного представительства Минобороны подозреваются в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.
Читайте также:

Следствие полагает, что с января 2015 по сентябрь 2018 года подозреваемые за обеспечение заключения договоров с коммерческими организациями получили от их фактического руководителя взятку в размере не менее 20 млн рублей. "Незаконное денежное вознаграждение перечислялось на банковскую карту и затем распределялось между членами организованной группы", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Одновременно возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении еще одного сотрудника завода. За аналогичные услуги он получил от предпринимателя взятку в размере не менее 190 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Несколько сотрудников "Ковылкинского электромеханического завода" подозреваются в получении крупной взятки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ковылкинский завод, взятка, минобороны, скр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 3478

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети