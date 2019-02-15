Медведев предложил пересмотреть подходы к определению бедности

Нужно подумать о пересмотре взглядов на то, как относить россиян к категории бедных, заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума. Он призвал составить более подробный "социальный портрет бедности" в России, передает корреспондент Накануне.RU.

Свыше 19 млн россиян имеют доход ниже прожиточного минимума и считаются бедными. Медведев призвал понять специфику проблем каждого: посмотреть, какое у него образование, возможности, состояние здоровья.

"При современных технологиях сделать это абсолютно несложно", - сказал Дмитрий Медведев. Он привел в пример базы ФНС, где содержатся детальные данные о налогоплательщиках. После составления "портрета" каждый должен получить адресную помощь.

"Тем более что проблемы бедности лежат не только в социальной, но и в экономической плоскости. Другими словами, задача государства – предоставить весь спектр возможностей. Воспользуется этими возможностями человек или нет, он сам будет решать", - сказал он.

При пересмотре подходов отнесения человека к бедному Дмитрий Медведев предложил руководствоваться не доходами, а расходами граждан: "Тогда у нас не будет ситуации, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами, при этом ещё и заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только потому, что, допустим, на какой-нибудь рубль этот доход превысил прожиточный минимум".

Напомним, ранее премьер опубликовал колонку о мерах развития экономики. Дмитрий Медведев пообещал, что через шесть лет российская экономика будет обладать мощной гравитацией и притягивать лучшие умы.