СБУ заявила о "вмешательстве России" в избирательный процесс

СБУ заявила о попытках "вмешательства России в избирательный процесс" в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спецслужба установила, что житель Днепропетровска вел электронную переписку с жителем Ростова-на-Дону, который ставил задачу по распространению новостей о ситуации на Украине, которые "влияют на электоральные настроения населения".

Также россиянин через соцсети якобы подыскивал жителей Украины, которые имеют травматическое или пневматическое оружие, чтобы использовать его на митингах с целью массовых беспорядках накануне и во время выборов. В СБУ это сочли "посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и завели уголовное дело.

Кроме этого, СБУ объявила о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности еще двум жителям области, которых российские спецслужбы якобы привлекли для своего "вмешательства в выборы". При этом даже его масштаб выглядит смехотворным.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко еще летом приказал начинать подготовку к "вмешательству России" в предстоящие на Украине выборы.