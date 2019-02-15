15 Февраля 2019
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Политика ДНР и ЛНР

Сурков и Бородай собрали донбасских командиров-добровольцев в Москве

В Москве идет заседание Совета донбасских командиров-добровольцев, в котором принимают участие помощник президента России Владислав Сурков и бывший глава Совета министров ДНР Александр Бородай.

Как сообщает телеграмм-канал WarGonzo, на совещании обсуждается дальнейший план действий по Донбассу.

"В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. В случае, если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки", - цитирует ТГ-канал Бородая.

совет донбасских командиров-добровольцев в Москве(2019)|Фото: telegram.org/WarGonzo

14 февраля сообщалось, что украинская армия с утра ведет массированный обстрел территории ДНР почти по всем направлениям. ВСУ используют тяжелое вооружение.

Как сообщало Накануне.RU, недавно украинский президент Петр Порошенко намекнул, что при нем мира в Донбассе не будет. Позже он добавил, что мир возможен только на условиях Украины.

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Сурков и Бородай собрали донбасских командиров-добровольцев в Москве

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Теги: донбасс, владислав сурков, александр бородай



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