Сурков и Бородай собрали донбасских командиров-добровольцев в Москве

В Москве идет заседание Совета донбасских командиров-добровольцев, в котором принимают участие помощник президента России Владислав Сурков и бывший глава Совета министров ДНР Александр Бородай.

Как сообщает телеграмм-канал WarGonzo, на совещании обсуждается дальнейший план действий по Донбассу.

"В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. В случае, если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки", - цитирует ТГ-канал Бородая.

14 февраля сообщалось, что украинская армия с утра ведет массированный обстрел территории ДНР почти по всем направлениям. ВСУ используют тяжелое вооружение.

Как сообщало Накануне.RU, недавно украинский президент Петр Порошенко намекнул, что при нем мира в Донбассе не будет. Позже он добавил, что мир возможен только на условиях Украины.