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Происшествия Пермский край

Хозяйку пермского приюта, где стариков морили голодом, ограничили в свободе

Суд избрал меру пресечения хозяйке пермского приюта "Надежда", в котором сотрудники минсоцразвития нашли измученных голодом стариков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Адвокат пермячки Иван Хозяйкин рассказал Накануне.RU, что следствие ходатайствовало о заключении женщины в СИЗО, однако оснований для этого не было – она никуда не скрывалась, продолжать работу, за которую попала под "уголовку", не собиралась.

"48 часов, отведённые на задержание и избрание меры пресечения, истекли во время заседания – у нас было время до 12.05, а в суде мы пробыли до 12.20. В итоге ей ограничили свободу. Это новая мера. Моя подзащитная не может общаться с другими фигурантами дела, пользоваться интернетом, заниматься любой работой, связанной с социальным обслуживанием. Других ограничений нет", - сказал Хозяйкин.

Напомним, в 2018 г. в частном доме в Индустриальном районе Перми ранее судимая за аналогичное преступление 57-летняя местная жительница и её 36-летний знакомый наняли работников и создали частный приют "Надежда". При этом помещения дома не соответствовали профильным требованиям. За стариками ухаживали, не имея на то лицензии, без обязательного медицинского персонала и специалистов для предоставления психологических, педагогических и бытовых услуг. В момент возбуждения уголовного дела, в ноябре 2018 г., в приюте жили четыре постояльца. 6 февраля 2019 г. по поручению следователя прошла повторная проверка "Надежды", которая и вскрыла нарушения. Возбуждено ещё одно уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", которое объединено с первым делом. В приюте во время новой проверки находилось уже 12 человек. Пятеро отправлены в больницу, семеро – в другие социальные учреждения.

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Хозяйку пермского приюта, где стариков морили голодом, ограничили в свободе

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Теги: приют Надежда, старики, антисанитария, голод



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