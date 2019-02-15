Зловещий символизм: Ольга "не просили рожать" Глацких станцевала с мэром "вымирающего" "Путинграда"

Свердловская экс-чиновница Ольга "не просили рожать" Глацких станцевала вместе с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым на всероссийском турнире по художественной гимнастике "Ты сможешь сам". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, зажигательный флешмоб был исполнен под песню "Просто, просто мы маленькие звезды".

В соревнованиях примут участие более 450 гимнасток.

"Вы – будущее российской художественной гимнастики. Уверен, что этот турнир станет отличным стартом для ваших дальнейших успехов. Пройдет немного времени, и вы будете представлять нашу страну на мировой спортивной арене. Сил, терпения и настойчивости в достижении результата", – обратился к собравшимся глава города.

На открытие соревнований также приехал министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт. Поддержали Глацких и российские спортсмены, которых она позвала. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин решил пропустить "зажигательный флешмоб", видимо, ради предстоящих выборов депутата Госдумы в Серовском округе. В этой гонке ему явно не даст форы появление в компании со скандальной экс-чиновнцией.

Другое дело - назначенный по конкурсу, а не на прямых выборах, мэр, которому такая политическая недальновидность, вероятно, сойдет с рук. Хотя и танец главы второго по величине города Свердловской области с Ольгой "не просили рожать" Глацких отдает зловещим символизмом. Буквально в начале февраля полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов указывал, что рождаемость в Нижнем Тагиле с 2012 по 2017 гг. снизилась на 24%. Показатель смертности населения выше, чем по области, и превышает показатель рождаемости. Нижний Тагил вымирает быстрее, чем в среднем регион.