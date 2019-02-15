15 Февраля 2019
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Дала фору молодым. В Нижневартовске пенсионерка восхитила комиссию при сдаче ГТО

В музее нижневартовского спорта состоялась торжественная церемония вручения знаков ГТО, где назвали имена лучших спортсменов за третий квартал 2018 г.

В сдаче нормативов с июля по сентябрь участвовали дети, подростки, молодежь. Среди участников была также представительница старшего поколения - Канифа Ахметзянова, которая произвела настоящий фурор и дала фору молодежи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

"Она выступала в 10 ступени – возраст 60-69 лет. На соревнованиях по скандинавской ходьбе вартовчанка произвела настоящий фурор – молодежь бы не смогла догнать", - сообщила руководитель нижневартовского центра тестирования ГТО Анастасия Желтухина.

пенсионерка, ГТО(2019)|Фото: администрация Нижневартовска

Она также отметила, что летом претендентов на получение удостоверения и знака ГТО было меньше, чем обычно. Основными участниками тестирования стали вартовчане старше 25 лет.

Обладателей наград поздравили депутат гордумы Павел Лариков и начальник горуправления по физкультуре и спорту Александр Федорус.

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Дала фору молодым. В Нижневартовске пенсионерка восхитила комиссию при сдаче ГТО

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Теги: ГТО, пенсионерка, спорт



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