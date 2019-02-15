СМИ: По делу Арашуковых задержали топ-менеджеров структуры "Газпрома" в Дагестане

По делу Арашуковых задержаны заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов.

В домах задержанных, а также в их рабочих кабинетах сотрудники УЭБиПК провели обыски, передает "Интерфакс".

Советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд рублей. В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест до 30 марта.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он также был отправлен под стражу.

Также были задержаны еще четыре фигуранта по громкому уголовному делу о хищении газа у "Газпрома", среди них - двоюродный брат Рауфа Арашукова.

Кроме того, в федеральный розыск объявлены и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков.