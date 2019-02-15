Власти Подмосковья отменили запрет на сидение на полу в аэропортах региона

Власти Подмосковья отменили запрет на сидение на полу в аэропортах региона. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Московской области Андрея Воробьева, опубликовано на официальном сайте региона.

Правительство признало утратившим силу постановление 2018 года об утверждении правил пользования аэровокзальными комплексами, аэропортами, расположенными на территории Московской области, и поведения физических лиц на них.

Решение принято по результатам проведенной Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проверки, которая установила противоречие этих правил требованиям федерального законодательства в области государственного регулирования развития авиации.

"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой на него принесен протест, по результатам рассмотрения которого Правительством Московской области незаконный нормативный правовой акт отменён", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.