15 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украинским СМИ заказывают публиковать "чернуху" против Тимошенко и Зеленского

Директор ООО "Обрії 1919" из Изюма Харьковской области Константин Григоренко заявил, что одно из рекламных агентств обратилось к нему и другим коллегам-редакторам с предложением опубликовать черный пиар против лидера президентской гонки шоумена Владимира Зеленского, сообщает Национальный союз журналистов Украины.
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"Информация, которую просили напечатать, откровенно позорная и унизительная", - сказал он.

Также, по его словам, к нему обращалось еще одно рекламное агентство с просьбой разместить "чернуху" против другого кандидата Юлии Тимошенко. Главный редактор газеты "Наш город" (г. Купянск) Ольга Ивлева отметила, что агентство даже предлагало им оплатить выход материала заранее.

"Это до нас не политическая реклама пришла, а какой-то ужас. Сразу решила, что с такой дрянью связываться не стоит", - сказал Ивлева.

Отметим, что Зеленский и Тимошенко входят в первую тройку лидеров рейтинга вместе с действующим президентом Петром Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, Тимошенко считает, что против нее устроен ряд провокаций: зарегистрирован ее "двойник" на выборах, раскручивается уголовное дело о преследовании ее бывшего однопартийца, а против нее требуют возбудить уголовное дело о незаконном обогащении. В отношении Зеленского украинские власти могут пойти на запрет его сериала.

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Украинским СМИ заказывают публиковать "чернуху" против Тимошенко и Зеленского

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко



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