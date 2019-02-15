В Саратовской области горела церковь: пострадали двое пожарных

Сегодня днем в Саратовской области загорелась церковь.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, все случилось в 11 часов 25 минут по московскому времени в здании церкви города Балашова на улице Авиаторов, 2. Возгорание удалось потушить.

Как отметили в ведомстве, в результате пожара пострадавших и погибших нет. Причина инцидента сейчас устанавливается.

По данным местных СМИ, площадь возгорания составила 1 тыс. кв.м и во время тушения все-таки пострадали двое пожарных. Известно, что в момент случившегося людей в здании не было.