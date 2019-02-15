Основатель и топ-менеджеры Baring Vostok подозреваются в хищении более 2,5 млрд рублей

Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и еще пять фигурантов дела подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.

По данным следствия, подозреваемыми по делу проходят двое иностранных и четверо российских граждан.

Как пишет "Интерфакс", уголовное дело в отношении Калви возбуждено по заявлению одного из акционеров банка "Восточный Экспресс".

Ранее сообщалось о задержании Калви в Москве. Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения для бизнесмена. Следствие ходатайствует о его аресте.

Фигурантами данного дела также являются партнер компании Ваган Абгарян и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль.

В Baring Vostok сообщили, что задержания прошли "в рамках коммерческого спора" вокруг банка "Восточный" и не связаны напрямую с деятельностью как самой компании, так и банка.