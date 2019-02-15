15 Февраля 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Директор "Ретро Гаража" пожаловался прикамскому омбудсмену на высокую аренду

Директор пермского автомобильного музея "Ретро Гараж" Александр Черепанов обратился к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову с жалобой на слишком высокую стоимость аренды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого омбудсмена.

По словам Александра Черепанова арендная плата за помещение музея, которое находится в федеральной собственности, составляет свыше 300 тыс. руб. в месяц. Ранее музей, благодаря своей активной общественной деятельности получил грант президента РФ, однако почти весь он уходит на оплату помещения.

Павел Миков выразил готовность оказать помощь музею, который является одним из брендов Прикамья. Возможность поддержки музея омбудсмен обсудит с представителями Росимущества, министерства по управлению имуществом Пермского края, минтрансом Прикамья, пермской гордумой и департаментом культуры Перми.

Отметим, что музей включен в реестр СОНКО – исполнителей общественно-полезных услуг и в настоящий момент работает над проектом "Индустриальное ядро пермской истории" при поддержке Фонда президентских грантов.

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Директор "Ретро Гаража" пожаловался прикамскому омбудсмену на высокую аренду

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Теги: ретро гараж, павел миков, аренда



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