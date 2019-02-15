Власти Челябинской области профинансируют тушение эндогенных пожаров в Копейске

Из бюджета Челябинской области выделят средства на тушение эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам губернатора, поступает большое количество жалоб от жителей на качество атмосферного воздуха.

"Наша задача - решить эту проблему, на тушение эндогенных пожаров Копейскому городскому округу будут выделены средства из областного бюджета", – подчеркнул он.

Напомним, в Копейске веден режим чрезвычайной ситуации. Основанием для введения режима ЧС стали жалобы жителей поселка Старокамышинск на смог и запах гари. По словам заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Андрея Фалейчика, тушение возгораний может занять от двух недель до одного месяца.

В настоящий момент в муниципалитете приступили к ликвидации эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт. Выявлено два крупных и четыре небольших очага возгорания.

В понедельник в Копейске приедет передвижная лаборатория для снятия проб воздуха. Если 21 февраля уровень вредных веществ в районе озера Курочкино не превысит ПДН, то режим ЧС будет снят.