15 Февраля 2019
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На мэра Иваново напал неизвестный с битой

Неизвестный мужчина вечером 14 февраля совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Как сообщили в УМВД, мэр получил незначительные ушибы.

Губернатор Ивановской области был сразу проинформирован о случившемся. Как сообщили Накануне.RUв пресс-службе регионального правительства, Станислав Воскресенский взял под личный контроль расследование нападения на мэра.

По данным местных СМИ, нападавший был вооружен битой. преступление произошло около дома мэра.

В 2017 году глава Светлогорского района Калининградской области Александр Ковальский сообщил о том, что на него произошло вооруженное нападение: неизвестный якобы выстрелил ему в живот.

При этом в правоохранительные органы и в медицинское учреждение Ковальский обращаться не стал.

Позже СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что глава района получил травму – глубокие ссадины – при падении на металлическую конструкцию на своем приусадебном участке, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

После такого казуса Ковальский ушел в отставку.

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На мэра Иваново напал неизвестный с битой

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Теги: иваново, мэр, владимир шарыпов



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