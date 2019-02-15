Порошенко скопировал предвыборный лозунг у Путина

Действующий украинский президент Петр Порошенко использует лозунг, под которым президент России Владимир Путин шел на выборы в 2012 году: "Кандидатов много, президент - один!" Разница лишь в том, что у Порошенко вместо запятой стоит тире в смысле противопоставления.

Также билборд партии "Блок Петра Порошенко" повторяет таковой от "Единой России", на котором было написано: "Реальные дела, а не пустые обещания!" У Порошенко это "Реальные дела, а не лживые обещания!" Разница в одном слове, имеющем тот же самый смысл.

Кроме того, Порошенко, как и ранее Путин, сфотографировался в кабине боевого самолета.

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий из "Оппозиционного блока" не сомневается, что это будет иметь успех и Порошенко выйдет во второй тур. Выборы пройдут 31 марта, второй тур - 21 апреля.