15 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко скопировал предвыборный лозунг у Путина

Действующий украинский президент Петр Порошенко использует лозунг, под которым президент России Владимир Путин шел на выборы в 2012 году: "Кандидатов много, президент - один!" Разница лишь в том, что у Порошенко вместо запятой стоит тире в смысле противопоставления.
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Также билборд партии "Блок Петра Порошенко" повторяет таковой от "Единой России", на котором было написано: "Реальные дела, а не пустые обещания!" У Порошенко это "Реальные дела, а не лживые обещания!" Разница в одном слове, имеющем тот же самый смысл.

Кроме того, Порошенко, как и ранее Путин, сфотографировался в кабине боевого самолета.

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий из "Оппозиционного блока" не сомневается, что это будет иметь успех и Порошенко выйдет во второй тур. Выборы пройдут 31 марта, второй тур - 21 апреля.

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Порошенко скопировал предвыборный лозунг у Путина

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко



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