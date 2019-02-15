Завершено расследование в отношении бывшего замдиректора ФСИН Коршунова

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По делу также проходят замначальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлана Алексеева и начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН России Алексей Данилов.

Напомним, Коршунов обвиняется в получении взятки и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Алексеевой инкриминируются пособничество в растрате и два эпизода получения взятки, а Данилову – пособничество в растрате.

Как сообщало Накануне.RU, ранее следствие установило, что Коршунов в 2015-2016 годах организовал заключение двух государственных контрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

В частности Коршунов заключил по результатам проведения электронных аукционов от лица ФСИН России государственные контракты на поставку автомобильного топлива на 2016 год в общей сумме 940 миллионов рублей, что на 114 миллионов выше рыночной стоимости топлива. Кроме того, в начале февраля 2016 года Коршунов и Алексеева поручили подчиненным подготовить документацию на проведение аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на поставку сахарного песка. Так, в контракте было указано требование о поставке более 7 тысяч тонн сахара в учреждения ФСИН по стране в течение 20 дней. "Несмотря на то, что победитель конкурса нарушил сроки поставки товара, Коршунов официально признал его выполненным без нарушений", - говорится в сообщении. Обвиняемый перечислил более 399 млн руб., из которых более 43 млн руб. были похищены соучастниками преступления.

"Всего же от противоправных действий обвиняемых государству причинен ущерб на общую сумму более 155 миллионов рублей"6 - добавила Петренко.