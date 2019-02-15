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Общество Челябинская область

Пригласили Дубровского и Тупикина. В Челябинске дольщики, которым звонил Путин, снова планируют выйти на митинг

В Челябинске дольщики микрорайона Чурилово Lake City планируют выйти на митинг. Соответствующее уведомление подано в администрацию города, передает корреспондент Накануне.RU.

Протестную акцию планируется провести на Алом поле 2 марта, чтобы привлечь внимание властей к проблемам обманутых дольщиков "Речелстроя". Организаторы митинга рассчитывают, что в нем примут участие до 300 человек. На свой митинг дольщики приглашают губернатора Бориса Дубровского, председателя ЗСО Владимира Мякуша и министра строительства области Виктора Тупикина.

Еще одну акцию протеста дольщики проведут уже сегодня – одиночный пикет у здания Правительства РФ.

К активным действиям дольщики решили перейти после совещания рабочей группы по решению проблем дольщиков при правительстве региона, которое прошло 7 февраля.

В пресс-службе регионального минстроя по итогам совещания сообщили, что дома в микрорайонах "Академ-Риверсайд" и "Чурилово Lake City" достраиваются по графику. Так, в Чурилово недостроенными остаются 10 домов, в шести из них есть дольщики.

"В первую очередь компания "Западный луч", достраивающая микрорайон, приступит к работам в домах 5.7 и 3.25. В доме 5.7 всё готово к началу отделочных работ. Объект планируется сдать во втором квартале 2019 года. Дом № 3.25 в настоящее время проходит экспертизу на предмет трещин в плитах. Экспертиза покажет, как конструкции дома нужно будет укрепить для возобновления строительства", - отметили в министерстве.

Затем должно начаться строительство 3-й очереди ЖК "Чурилово Lake City".

"Дома 3.19 и 3.20. Есть понимание по их достройке по аналогии с домами первой и второй очереди, где "Западный луч" также выступит генподрядчиком по договору с "Речелстроем". Самое непонятное - второй этап 3-й очереди - дома 3.18 и 3.34. Вот тут начинается самая жесть. Как мы все знаем активов "Речелстроя" на достройку всех домов не хватит. Еще в прошлом году область приняла закон о выделении застройщикам, которые берутся за достройку проблемных объектов, земли в качестве компенсации за понесенные расходы (по нашему застройщику дефицит составляет порядка 288 млн)", - рассказали в инициативной группе дольщиков.

Так, компания "Западный луч" претендовала на земельный участок в 19 микрорайоне на северо-западе Челябинска. Однако позже появилась информация, что на эту же землю претендует и бизнесмен Олег Лакницкий, который достраивает проблемные дома в "Академ Riverside".

В настоящий момент компенсационный земельный участок строительной компании не предоставили. 28 января "Западный луч" подал повторное обращение в региональный минстрой. Власти Челябинской области, по словам дольщиков, объясняют это тем, что в настоящий момент не утвержден Порядок выделения компенсационной земли инвесторам, берущим на себя ответственность достраивать объекты незавершенного строительства, в которых числятся обманутые дольщики. В связи с этим дольщики "Речелстроя" решили провести одиночные пикеты у здания Правительства РФ и Минстроя РФ.

Речелстрой, пикет, Андрей Пязок,(2018)|Фото: vk.com/iglakecity

Дольщики дома 3.34 в Чурилово Lake City начали рассылать обращения в приемную президента РФ, Министерство строительства РФ и Генпрокуратуру.

"Мы будем заваливать министерства своими жалобами каждый день. До тех пор, пока не начнется стройка", - рассказал Накануне.RU дольщик дома 3.34 Денис.

По его словам, дом по договору участия в долевом строительстве должны были сдать не позднее 30 сентября 2016 года, но в настоящий момент стройка не ведется.

дом 3.34, строительная площадка, Чурилово Lake City, Речелстрой,(2019)|Фото: rechelstroy.ru

В своем обращении дольщики просят разобраться в сложившейся ситуации, проверить на какие нужды были использованы целевые денежные средства участников долевого строительства дома 3.34 и предоставить им ежемесячную отчетность по строительству дома.

Напомним, в ноябре прошлого года дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками, по итогам которой стало известно, что достраивать дома будет компания "Западный луч". Из 18 домов было принято решение вводить в эксплуатацию только 11, дольщики остальных семи объектов по взаимной договорённости переведены в дома с более ранними сроками сдачи. Четыре дома планировалось сдать в первом квартале 2018 года, ещё три – в 2018 году, оставшиеся четыре – в 2019 году.

Через месяц после звонка президента был задержан депутат челябинской гордумы, учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, Пязок и бывший гендиректор строительной компании Сергей Вигельман в течение 2016-2017 гг. направили более 163 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. Потерпевшими по делу признаны более 1 тыс. 360 граждан.

Однако в июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако, по словам дольщиков, Пязок не выполняет условия досудебного соглашения и не помогает в достройке домов.

В конце ноября Арбитражный суд Челябинской области признал строительную компанию "Речелстрой" банкротом. В отношении компании введена процедура конкурсного производства.

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Пригласили Дубровского и Тупикина. В Челябинске дольщики, которым звонил Путин, снова планируют выйти на митинг

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Теги: дольщики, Речелстрой, Чурилово, митинг,



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