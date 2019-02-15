15 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале условный срок получила мать, которая убила сына, напоив его алкоголем

39-летняя жительница села Русская Теча судом признана виновной в причинении смерти по неосторожности своему 3-месячному сыну.

В мае 2017 года женщина напоила младенца алкоголем, чтобы он смог уснуть - это и стало причиной смерти, сообщили Накануне.RU в Челябинской области.

В организме ребенка нашли более 30 мл спирта.

9-летняя дочь и 3-летний сын женщины переданы в приют. Ей самой суд дал 2 года и 4 месяца условно.

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На Южном Урале условный срок получила мать, которая убила сына, напоив его алкоголем

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Теги: Русская Теча, село, женщина, ребенок, мать, сын, младенец, алкоголь, смерть



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