На Южном Урале условный срок получила мать, которая убила сына, напоив его алкоголем

39-летняя жительница села Русская Теча судом признана виновной в причинении смерти по неосторожности своему 3-месячному сыну.

В мае 2017 года женщина напоила младенца алкоголем, чтобы он смог уснуть - это и стало причиной смерти, сообщили Накануне.RU в Челябинской области.

В организме ребенка нашли более 30 мл спирта.

9-летняя дочь и 3-летний сын женщины переданы в приют. Ей самой суд дал 2 года и 4 месяца условно.