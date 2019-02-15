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Общество Свердловская область

Воевавшие в Афганистане ветераны свердловского МВД почтили память своих погибших коллег

Накануне 30-летней даты со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана десант воинов-интернационалистов из числа ветеранов МВД посетил музейный комплекс свердловского гарнизона полиции. 23 офицера с орденами и медалями на груди пришли к молодому поколению органов внутренних дел, чтобы поделиться воспоминаниями о нелегких и зачастую трагических боях по защите интересов нашей страны в далекие 80-е прошлого века, рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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По его данным, среди участников памятной встречи - полковники в отставке Андрей Командин и Леонид Зонов, подполковники Сергей Дрожащих и Сергей Крохалев, а также майор Владислав Слинкин, родной брат Героя России старшего лейтенанта Дмитрия Слинкина, погибшего при исполнении служебного долга 24 июня 1995 года на территории Чеченской республики.

Владислав и Дмитрий Слинкины оба в то время несли боевую вахту в составе свердловского СОБР. В тот день группа представителей МВД, в том числе два брата, выехала в поселок Новый Старопромысловского района на окраине Грозного. Перед офицерами стояла задача изъять в одном из домов незаконно хранившийся арсенал оружия. Дмитрий шел первым номером в двойке вместе с товарищем лейтенантом Александром Монетовым. Внезапно они попали под обстрел боевиков из пулемета.

Получив тяжелые ранения, Дмитрий и Александр продолжали вести огонь, удерживая бандитов в глубине здания и не давая возможности им подступиться к складу с оружием. За проявленное мужество оба офицера удостоены самого высокого воинского звания – Герой России (посмертно).

Воины-интернационалисты посетили свердловский главк МВД(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Увидеть и услышать настоящих героев пришли представители Общественного совета при ГУ МВД области, Совета ветеранов ОВД, а также курсанты Уральского юридического института МВД России и студенты педагогического университета.

"Афганскую военную эпопею прошли более четырех тысяч сотрудников и военнослужащих МВД СССР. В адрес интернационалистов на тожественном мероприятии были высказаны искренние слова благодарности за самоотверженный и с честью выполненный долг. Этот опыт в дальнейшем позволил спасти тысячи мирных граждан Северного Кавказа, и сегодня он востребован для воспитания современного поколения стражей правопорядка", - отметил полковник Горелых.

Воины-интернационалисты посетили свердловский главк МВД(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Собравшиеся почтили минутой молчания всех своих погибших коллег. Председатель Общественного совета Владимир Красильников и руководитель Совета ветеранов Владимир Ралдугин пожелали легендарным коллегам долгих лет жизни и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в патриотическом воспитании современных детей.

Чтобы состоявшееся торжественное мероприятие запомнилось надолго, воинам-интернационалистам вручили почетный знак "За полезное", а также медаль "300 лет российской полиции". Среди награжденных – участник боевых действий, а ныне иерей Храма Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме Игорь Стариковский.

Воины-интернационалисты посетили свердловский главк МВД(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Ветеран МВД и войны в Афганистане полковник запаса Андрей Командин в своем выступлении сказал: "Сегодня присутствующие здесь – это образец тех, кто не потерялся, а нашел себя и в гражданской жизни. Благодарю за то, что выжили и можем честно глядеть в глаза друг другу, нашим детям и внукам. Всех с праздником!".

Кавалер ордена Красной Звезды, писатель, автор и исполнитель песен Геннадий Кунявский подвел музыкальный итог торжественной части мероприятия.

Воины-интернационалисты посетили свердловский главк МВД(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Воины-интернационалисты посетили свердловский главк МВД(2019)|Фото: В.Н. Горелых

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Воевавшие в Афганистане ветераны свердловского МВД почтили память своих погибших коллег

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Теги: Афганистан, ветераны, МВД



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