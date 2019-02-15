Президент Бразилии пообещал убрать из школ ЛГБТ-идеологию

Президент Бразилии Жаир Болсонару, вступивший в должность 1 января, намерен положить конец "агрессивному распространению гендерной идеологии". Он объявил о своих планах убрать из школьных учебников тематику гомосексуализма, "браков" между содомитами и "насилия против женщин", сообщает "Католический обозреватель".

Министерство образования Бразилии уже дало указания издателям, чтобы из учебников была удалена пропаганда "гендерной идеологии". Также ведомство закрыло отдел, который занимался продвижением "разнообразия".

Ранее мировые СМИ писали о том, что сразу после инаугурации Болсонару снял вопрос содомии с рассмотрения в новом министерстве "по правам человека". Что касается реальных проблем применительно к школам, то LifeSiteNews пишет, что в 2017 году более 5 тыс. школ в Бразилии не имели водоснабжения, столько же не имели электричества и еще больше - канализации.

О своих намерениях вернуть страну к "иудео-христианским" принципам Болсонару заявил во время инаугурационной речи 1 января.

Новому президенту Бразилии 63 года, считается ультраправым политиком, западные СМИ называют его "радикалом" и "религиозным националистом".