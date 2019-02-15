15 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Президент Бразилии пообещал убрать из школ ЛГБТ-идеологию

Президент Бразилии Жаир Болсонару, вступивший в должность 1 января, намерен положить конец "агрессивному распространению гендерной идеологии". Он объявил о своих планах убрать из школьных учебников тематику гомосексуализма, "браков" между содомитами и "насилия против женщин", сообщает "Католический обозреватель".
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Министерство образования Бразилии уже дало указания издателям, чтобы из учебников была удалена пропаганда "гендерной идеологии". Также ведомство закрыло отдел, который занимался продвижением "разнообразия".

Ранее мировые СМИ писали о том, что сразу после инаугурации Болсонару снял вопрос содомии с рассмотрения в новом министерстве "по правам человека". Что касается реальных проблем применительно к школам, то LifeSiteNews пишет, что в 2017 году более 5 тыс. школ в Бразилии не имели водоснабжения, столько же не имели электричества и еще больше - канализации.

О своих намерениях вернуть страну к "иудео-христианским" принципам Болсонару заявил во время инаугурационной речи 1 января.

Новому президенту Бразилии 63 года, считается ультраправым политиком, западные СМИ называют его "радикалом" и "религиозным националистом".

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Президент Бразилии пообещал убрать из школ ЛГБТ-идеологию

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Теги: Бразилия, Болсонару, гендер, идеология, ЛГБТ, содомия



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