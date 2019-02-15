В ДТП на трассе "Пермь-Екатеринбург" пострадали 4 человека

15 февраля около 10 часов утра произошла авария на 292 км трассы "Пермь - Екатеринбург", в результате которой пострадали четыре человека, в том числе и 16-летний подросток. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, все пострадавшие находились в автомобиле BMW, водитель которого не справилась с управлением.

По предварительной информации, женщина, управляя BMW, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем "МАЗ", за рулем которого находился мужчина 1962 года рождения.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, в момент происшествия 16-летний подросток находился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности.