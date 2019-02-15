15 Февраля 2019
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Политика За рубежом

В Китае возложили цветы к памятнику советским лётчикам

В КНР день воина-интернационалиста отметили возложением цветов к памятнику советским лётчикам-добровольцам. Церемония состоялась в пекинском парке Чаоян. Как передаёт "Жэньминь жибао", в ней приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии.

Скульптура "Советский Сокол" воздвигнута в 2015 г. Посол России в КНР отметил, что советские лётчики прибыли в Китай для борьбы с японским милитаризмом ещё в 1937 г. Всего до 1941 г. в Поднебесную были направлены 3665 советских военных специалиста, в том числе и 2500 летчиков и техников, 14 из которых получили звание Героя Советского Союза. Мемориалы советским героям тех лет созданы не только в столице, но и в других городах КНР - Нанкине, Ухане, Чунцин, Гуанчжоу, Гуйлине.

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В Китае возложили цветы к памятнику советским лётчикам

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Теги: Андрей Денисов, день воина-интернационалиста



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