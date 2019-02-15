Уволенные из школы "Горки" учителя обратились в суд

Уволенные из закрытой "на ремонт" школы "Горки" учителя обратились в Видновский городской суд. Иски с требованием признать незаконным приказ об увольнении подали все 10 педагогов, попавших под сокращение из-за приостановки обязательной деятельности в школе, передает корреспондент Накануне.RU.

Истцы потребовали признать незаконным приказ исполняющего обязанности директора школы Сергея Логинова об увольнении и отменить его, восстановить учителей в должности с выплатой зарплаты за время вынужденного прогула и возместить моральный вред за "незаконное увольнение" в размере 200 тыс. руб. каждому.

В иске упоминается членство учителей в первичной профсоюзной организации школы "Горки".

Ранее председатель профсоюза Станислав Локтионов обратился к председателю ленинской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Галине Шевченко с просьбой защитить трудовые права работников школы "Горки", попавших под сокращение. В заявлении говорится о "массовом нарушении прав работников", входящих в состав школьного профсоюза.

Приказ Сергея Логинова о приостановлении образовательной деятельности школы был издан без учета мнения работников, отмечает Локтионов.

"Первичная профсоюзная организация проекта приказа о предстоящем сокращении численности и штата, а также документов, обосновывающих это решение, не получала, и учет мнения работников, входящих в состав профсоюза, работодателем не проводился. Таким образом, были нарушены предусмотренные трудовым законодательством нормы при увольнении работников, входящих в состав первичной профсоюзной организации школы "Горки", - говорится в документе, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

10 учителей – членов профсоюза – получили приказы об увольнении, в которых не упоминалось о рассмотрении мотивированного мнения выборного профсоюзного органа, пишет Локтионов.

На общем собрании 6 февраля члены профсоюза постановили, что сокращение работников школы "Горки" является незаконным и необоснованным. Спустя некоторое время мнение профсоюза было доведено до сведения Сергея Логинова, но не было учтено.

Напомним, 11 февраля учителей основанной Владимиром Лениным школы "Горки" в Московской области уволили. Все 10 педагогов получили приказы о сокращении, ранее работодатель предложил им должности рабочих, охранников и дворников.

26 октября 2018 г. Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПиН.