Госдума отказалась предоставлять жителям Дальнего Востока вычет за ввоз автомобиля

Госдума отклонила проект поправок в Налоговый кодекс о предоставлении жителям Дальнего Востока имущественного вычета за ввоз автомобиля. Профильный комитет отметил, что регионы ДФО могут столкнуться с существенными выпадающими доходами, а автосборочные производства региона будут терпеть убытки, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициировавшие проект депутаты ЛДПР объяснили поправки негативной статистикой по оттоку населения из региона. Это говорит о том, что существующие льготы для жителей Дальнего Востока не работают, заявил депутат Андрей Андрейченко.

"Меры поддержки касаются тех, кто переезжает из других регионов - это подъемные или другие стимулирующие выплаты. А коренные жители Дальнего Востока обоснованно спрашивают, где льготы для них", - сказал парламентарий.

Пакет преференций для ТОРов региона тоже не улучшает жизнь населения, считает Андрейченко. Он привел в пример жалобы жителей приморского города Спасск-Дальний на открывшуюся свиноферму: якобы экскременты животных оказываются в реках и на полях, но провести проверки нельзя - предприятие освобождено от них из-за режима ТОРа.

Льготы на ввоз автомобилей станут серьезной поддержкой для жителей региона, заявил Андрейченко. Он напомнил о петиции за беспошлинный ввоз, которая собрала несколько десятков тысяч подписей.

"Цена на ввозные автомобили в регионе растет необоснованно. Автомобили являются средством выживания, в том же Владивостоке общественный транспорт находится в ужасном состояния. Льгота эта востребована, ее просят сами жители", - сказал депутат.

Льготы на ввоз автомобилей, а не на покупку авто, собранных в России, объясняются тем, что российский автопром в регионе "практически не представлен" и жители "исторически" выбираю праворульные машины. Однако коллеги осадили депутата: в регионах ДФО открыто несколько сборочных производств, в том числе российско-японские, сказал член комитета по бюджету и налогам Николай Гончар.

Во Владивостоке с 2012 г. организовано производство автомобилей Mazda CX5 и Mazda 6 в рамках СП. Годом ранее начало работу совместное предприятие Ford Sollers, которое отвечает за производство линейки автомобилей Ford в России. В 2018 г. президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ торжественно открыли новый завод по производству двигателей во Владивостоке.

"Да, конечно, жизнь на Дальнем Востоке не сахар. Но чем отличается жизнь матроса-обработчика во Владивостоке от жизни такого же матроса в Мурманске. Как объяснить жителю Кольского полуострова, который не будет иметь возможность приобрести машину в Норвегии и Финляндии по той же схеме, что и житель ДФО", - заявил Гончар.

Они отметил, что так как закон распространяется и на б\у авто, жители смогут получить вычет на полную их стоимость, а не только вернуть уплаченную ввозную пошлину. Кроме того, в проекте нет ограничений на вычеты для членов одной семьи: даже если в семье пять человек, каждый сможет раз в пять лет воспользоваться вычетом.

"Нам неизвестна позиции субъекта, Хабаровского края или Сахалинской области, но такого рода выпадающие доходы не могут не вызвать реакции", - сказал Гончар.

При обсуждении депутаты предложили устранить неравенство и распространить действие инициативы на все другие регионы. Однако возможность такой меры бюджетный комитет комментировать не стал.

Большинство парламентариев проголосовали против поправок.