15 Февраля 2019
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Средства от курортного сбора на Кубани направят на лавочки и скульптуры

Стало известно, на что будут направлены средства, вырученные от курортного сбора на Кубани.
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По результатам общественных слушаний, которые уже прошли в ряде муниципалитетов, деньги пойдут на лавочки, декоративные фонари и скульптуры. Эксперимент по введению курортного сбора стартовал в июле прошлого года, и курорты Кубани, участвовавшие в нем, собрали более 109 млн руб.

Это в полтора раза больше, чем прогнозировалось изначально. В этом году планируется получить около 150 млн руб.

Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев пояснил, что на объектах, созданных за счет средств от курортного сбора, будут установлены специальные информационные таблички, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Правительство направит около 21 млрд руб. на развитие туристских кластеров в России.

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Средства от курортного сбора на Кубани направят на лавочки и скульптуры

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Теги: Кубань, средства, курортный сбор



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