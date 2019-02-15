Лесной и Новоуральск. На Среднем Урале создадут ещё две территории опережающего развития

В Свердловской области создадут ещё две территории опережающего развития (ТОР) "Лесной" и "Новоуральск". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании 14 новых ТОР, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на сайте камбина, создание ТОР "Новоуральск" будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию города, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли. Также будет предоставлено более четырёх тыс. рабочих мест. Привлечение инвестиций - 23 млрд. руб.

Что же касается создание ТОР "Лесной", то там предоставят более тысячи рабочих мест. Привлечение инвестиций - 4 млрд. руб.

Создание территорий опережающего развития профинансируют из внебюджетных источников.

Добавим, что в 2016 году статус ТОР получил Краснотурьинск.

"Это действительно интересная тема для регионов, поскольку в ТОР действует льготное налогообложение, легче привлечь инвесторов и есть возможность использовать дополнительные инструменты, скажем, инструменты Фонда развития моногородов", - заявил Медведев.