Беглов уволил трех руководителей районов Петербурга из-за жалоб горожан

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку глав трех районов города и лишил премий руководителей городской и районных администраций из-за жалоб петербуржцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

Сегодня Беглов провел совещание главами администраций 18 районов Санкт-Петербурга, где указал, что от горожан поступает много жалоб на их деятельность.

"Александр Беглов принял решение о депремировании глав районов, председателей профильных комитетов правительства города и членов правительства", - говорится в сообщении.

По словам врио главы региона, сотрудники администраций утратили обратную связь с жителями. "Нужно активно работать с населением. Все, что делает власть – делается для людей. Основной ваш адресат и ваш судья – жители ваших районов, поэтому очень важно учитывать их мнение в своей работе", - обратился он к участникам совещания.

Также сообщается, что по итогам совещания Беглов принял отставку главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой, главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина и главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Беглов отправил в отставку главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова за плохую уборку улиц.